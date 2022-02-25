La ética en el movimiento de consumidores

En este artículo trato de transmitir un conjunto de reflexiones, que ya comencé a señalar en 2018 en otro texto publicado en Consumerismo, que pienso que podrían ser relevantes y de interés para el conjunto del movimiento de defensa de los consumidores en los distintos países de mundo. Para comenzar, quiero dejar muy claro que las organizaciones de consumidores en cualquier país deben garantizar su funcionamiento fundamentalmente a través de las aportaciones provenientes de las cuotas de sus asociados y asociadas de pleno derecho, a las que hay que sumar las subvenciones que cada país tenga establecidas para ayudar al fortalecimiento de dicho movimiento o de agencias de cooperación internacional que,

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