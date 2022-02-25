Institucional
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de enero y febrero.
España-25/02/2022
Durante los meses de enero y febrero, las asociaciones y delegaciones territoriales de FACUA han seguido ejerciendo su actividad de defensa de los consumidores.
FACUA Madrid ha considerado escandaloso que la Consejería de Sanidad continúe sin dotar de recursos a los centros sanitarios ante la ola de contagios que provocó el repunte contagios por la Covid-19 a principios de año.
También ha criticado que que el Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad impida a los usuarios transferir la parte proporcional del dinero que aún tienen en sus abonos mensuales al título a
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