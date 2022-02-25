Institucional
FACUA, en Acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de enero y febrero.
España-25/02/2022
Durante los meses de enero y febrero, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido ejerciendo su labor de defensa de los derechos de consumidores y usuarios.
La asociación ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Agricultura y Alimentación, Luis Planas, que aclaren si el Ejecutivo sigue apostando por fomentar la ganadería extensiva frente a la extensiva. Lo ha hecho a raíz de unas declaraciones de ambos -en las que lamentan y critican las palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre las llamadas macrogranjas- que sembraban dudas sobre si el Gobierno iba a cumplir
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