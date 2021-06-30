Conciertos en directo y el engaño del ‘playback’

Todos los años, los meses de verano suelen ser propicios para la celebración de diferentes espectáculos públicos entre los que siempre tienen un papel predominante los conciertos de música. Incluso en este año que continúa encontrándose condicionado por la Covid-19, pero en el que las medidas de restricción de movimientos y de aforo o congregación de personas están siendo cada vez más flexibilizadas en los diferentes territorios del país, se puede observar cómo según avanza el verano se publicitan cada vez más espectáculos musicales. Un espectáculo de música en directo, como puede ser un concierto, es un evento donde el consumidor abona un importe a cambio de poder tener acceso a un recinto en el que se desarrolla un espectáculo musical en vivo, donde los diferentes músicos inter

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