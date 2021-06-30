La intervención de FACUA en el mercado

FACUA es una organización de consumidores independiente de todos los partidos y gobiernos, pero esto no significa, sin embargo, que se trate de una asociación apolítica o que no haga actividades que tienen que ver con la política que afecta a los consumidores y usuarios. Es decir, a todos los ciudadanos, ya que en FACUA seguimos la máxima del gran poeta Antonio Machado: “Haced política porque si no lo hacéis alguien la hará por vosotros y probablemente contra vosotros”. Antes que nada, FACUA es una asociación de la sociedad civil regulada por la Ley Orgánica reguladora del derecho de Asociación y, además, por sus características específicas, está registrada también como asociación de consumidores al amparo de lo establecido por el texto refundido de la L

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