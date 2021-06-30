No con mi cara, señor Roig

Una cosa es que en el supermercado donde habitualmente realizo mis compras la persona que me cobra en la caja me reconozca porque soy una cara que veo frecuentemente, y otra, que el sistema de videovigilancia de ese supermercado coteje mi careto para decidir si puedo entrar a comprar o no. Mercadona anunció el año pasado que empezaba a instaurar un sistema de reconocimiento facial donde cualquier persona que visitase la cadena de supermercados pasaría previamente por este escáner de cara a través de las cámaras de seguridad con el objeto de identificar si ha sido condenada por una orden de alejamiento. A pesar de que la cadena de supermercados pueda instaurar medidas de protección para evitar que personas que hayan intenta

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