Institucional
Crónica consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de mayo y junio.
España-30/06/2021
Durante los meses de mayo y junio, las asociaciones y delegaciones territoriales de FACUA han seguido ejerciendo su actividad en defensa de los consumidores.
FACUA Madrid ha impartido un taller online sobre los derechos de los usuarios en telefonía e internet, enmarcado dentro del ciclo Encuentros Formativos dirigido a los asociados. En él, los asistentes han podido conocer la normativa que regula el sector en cuanto a procesos de contratación, compromisos de permanencia, portabilidad y servicios de roaming. Además, también se les ha proporcionado información sobre las diferentes vías de reclamación y los organismos a los que acude la asociaci&oacut
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