Vivienda y suministros
El junio más caro de la historia
El Gobierno tiene que sacar a la nuclear y la hidroeléctrica de la subasta del mercado mayorista eléctrico. Hacen falta reformas de calado para poner freno a la especulación del oligopolio.
Por Rubén Sánchez
España-30/06/2021
Hemos logrado amortiguar el impacto del tarifazo eléctrico con una bajada del IVA, pero eso no ha evitado que éste haya sido el junio más caro de toda la historia. Con las tarifas de este mes, el usuario medio pagará 81,27 euros, un 34,2% más que hace un año. Habrían sido 89,40 euros de no haberse pasado el IVA al 10%.
Unidas Podemos hizo suya la reivindicación de FACUA y convenció de bajar el IVA al PSOE, que estaba presionado por la indignación ciudadana expresada en las redes sociales y la enorme repercusión mediática que viene teniendo la subida de la luz. Eso sí, de momento, el impuesto sólo se mantendrá al 10% hasta diciembre y mientras el precio medio del megavatio hora en el mercado mayorista supere los 45 euros. La presión social
Únete gratis para acceder a este contenido