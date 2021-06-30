Salud y alimentación
Peter C. Gøtzsche: «Sospecho que AstraZeneca ha cometido fraude en sus ensayos clínicos»
El científico danés, autor de 'Vacunas. Verdades, mentira y controversia', explica los motivos por los que no siempre se puede confiar en las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
Por Ángeles Castellano
Internacional-30/06/2021
Peter C. Gøtzsche (Næstved, Dinamarca, 1949) tiene una larga trayectoria en la ciencia. Entre otras dedicaciones, este especialista en medicina interna conoce a fondo los ensayos clínicos y asuntos regulatorios de la industria farmacéutica. Fundó, junto a otros científicos, el Centro Nórdico Cochrane en Copenhague, dedicado a revisar los estudios y análisis clínicos de medicamentos y vacunas, hasta que fue expulsado en 2018 por firmar, junto con otros dos investigadores, una crítica a los resultados publicados sobre la eficacia de la vacuna del virus del papiloma humano (VPH). En 2019 fundó un nuevo Instituto por la Libertad Científica, con el objetivo de «preservar la honestidad e integridad en la ciencia» (según declaró entonces al B
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