Institucional
FACUA, en Acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de mayo y junio.
España-30/06/2021
Durante los meses de mayo y junio, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido ejerciendo su labor en defensa de los derechos de los consumidores.
La subida del precio de la luz y la aprobación de la nueva factura eléctrica han sido dos de los temas con mayor relevancia durante estos dos meses. La asociación ha mostrado su rechazo a este nuevo recibo eléctrico y ha considerado denigrante pedir a los usuarios que desplacen su consumo a las horas de las madrugadas como forma de ahorrar.
Tras las reivindicaciones de FACUA, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha anunciado que solicitaría a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competenc
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