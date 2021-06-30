Víctimas de laboratorio

Cada año en España más de un millón y medio de animales son utilizados y sacrificados para la experimentación en laboratorios. La Ley 32/2007, para el cuidado de los animales en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio, es la que regula a nivel nacional esta práctica que pone en valor el egocentrismo humano. La modificación en 2012 de la citada Ley y el Real Decreto que la desarrollaba, aprobados también en ese año, marcó un cambio de tendencia y se empezaron entonces a construir grandes centros para la experimentación con animales en muchas capitales españolas. “El número global de animales sacrificados en laboratorio iba en descenso anualmente, lo que implicaba que cada vez se usaba menos a los animales para experimentar con ellos; pero esa tendencia ha camb

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