El conflicto con la UHF y el futuro de la televisión en abierto

El Gobierno acaba de publicar el pliego de condiciones por el que en unos meses comenzará la subasta del paquete de frecuencias de la UHF para la implantación del 5G en España. Algo esperado con impaciencia por las grandes operadoras de telefonía y los sectores que se van a beneficiar del despliegue de este avanzado sistema de telecomunicaciones. Si todo va según lo previsto, el proceso de ocupación del segmento de los 700 Mhz, (que junto a los de 3,5 GHz y 26 GHz completan las bandas necesarias) tendrá una primera etapa antes de finales del próximo año, una segunda en junio de 2024 y está previsto que concluya justo un año más tarde culminando la cobertura del conjunto del territorio nacional. Finalmente, el ejecutivo ha cedido a las peticiones de las operadoras rebajando

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