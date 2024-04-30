Combatir los bulos es responsabilidad de todos

Y tú, ¿qué haces cuando ves que alguien saca a su perro a la calle y no se toma la más mínima molestia en recoger su mierda? ¿Te quedas callado a la espera de la poco probable posibilidad de que alguna de las muchas veces que se repita la escena, un policía local sea testigo y le ponga una multa? ¿Te da vergüenza llamar la atención a ese incívico vecino y ponerle la cara colorada? Quizás pienses que tampoco es para tanto. Que es normal que haya gente así y que tenemos que resignarnos, en silencio. Quizás no te acuerdes del tiempo que tardaste en limpiar la mierda de tus zapatos la última vez que pisaste una. Ni de lo mal que olía tu coche aquel día sin que supieras por qué, hasta que te diste cuenta. Total, esa ha sido tu peor experiencia con la mierda. Tú nu

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