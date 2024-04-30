No hagas el primo con la prima

Con el avance de 2024, comenzamos a recibir los cargos que suelen repetirse en nuestra cuenta corriente todos los años, entre ellos las primas de los distintos seguros que tengamos contratados, pues la norma general en el mundo de los seguros suele ser que nos cobren un único pago anual. Los consumidores podemos más o menos prever cuándo se realizará ese cargo, en qué mes veremos el recibo en nuestra cuenta corriente (semana arriba, semana abajo). El problema viene cuando la cantidad que nos cargan por la prima del seguro ha aumentado considerablemente sin que la aseguradora nos haya comunicado con antelación dicha subida. En estos casos, distintas preguntas nos vienen a la cabeza. La p

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