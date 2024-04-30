Ocio y cultura

Encarni Reyes Moriana: «Mi libro es mi libertad conquistada»

La politóloga palaciense nos presenta su último libro, en el cual ha compilado recuerdos de un comercio que ha ido pasando de generación en generación y temas como feminismo, identidad local, memoria... 

Por Imanol Beristain
España-30/04/2024

Encarnación Reyes Moriana (1996, Los Palacios, Sevilla) es escritora y autora del libro Historias de una ferretera empoderá.

En la empresa familiar, la ferretería de su abuela Encarnita, lleva trabajando desde 2012 -desde 2020 de manera formal-, «realizando una labor altruista y de cuidados a la par que despachaba tornillos y me formaba en otros ámbitos académicos y de la vida», como ella misma cuenta en su obra.

En 2018 finalizó sus estudios en Ciencias Políticas en la Universidad Pab

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