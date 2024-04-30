Plata o ‘cookies’: ¿pagar por nuestra privacidad?

En un mundo digital cada vez más dominado por la necesidad de proteger la privacidad de los usuarios, ha surgido una tendencia preocupante que afecta directamente el acceso al contenido online: el uso de los llamados muros de cookies. Estos sistemas obligan a los usuarios a elegir entre aceptar las cookies de una web o pagar para acceder a servicios y contenidos. A raíz de esto, es crucial analizar las implicaciones legales y éticas de esta práctica, especialmente a la luz de la reciente Guía sobre el uso de las cookies de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). El dilema de las cookies: entre el consentimiento y el acceso

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