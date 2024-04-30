Telecos y privacidad
Plata o ‘cookies’: ¿pagar por nuestra privacidad?
Mientras algunos sitios web proponen un modelo de "paga si quieres privacidad", surgen interrogantes éticos sobre si el derecho a la privacidad debe tener un precio.
Por Gabriela Camayd
España-30/04/2024
En un mundo digital cada vez más dominado por la necesidad de proteger la privacidad de los usuarios, ha surgido una tendencia preocupante que afecta directamente el acceso al contenido online: el uso de los llamados muros de cookies. Estos sistemas obligan a los usuarios a elegir entre aceptar las cookies de una web o pagar para acceder a servicios y contenidos. A raíz de esto, es crucial analizar las implicaciones legales y éticas de esta práctica, especialmente a la luz de la reciente Guía sobre el uso de las cookies de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
El dilema de las cookies: entre el consentimiento y el acceso
Contenido exclusivo para socios plenos