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Comercio justo, una forma solidaria de consumir
Esta actividad internacional respeta los derechos humanos, laborales y sociales, desarrolla prácticas justas en las relaciones comerciales y contribuye decididamente a la protección del medio ambiente.
Por Paco Sánchez Legrán
España-30/04/2024
La Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ) explica en su web que la definición de comercio justo consensuada internacionalmente es que «es un sistema comercial basado en el diálogo, la transparencia y el respeto, que busca una mayor equidad en el comercio internacional prestando especial atención a criterios sociales y medioambientales. Contribuye al desarrollo sostenible ofreciendo mejores condiciones comerciales y asegurando los derechos de productores/as y trabajadores/as desfavorecidos, especialmente en el Sur, según la Organización Mundial del Comercio Justo (WFTO)«.
Para los defensores del comercio justo, esta actividad internacional respeta los derechos humanos, laborales y sociales,
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