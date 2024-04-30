Institucional
Nuestros socios triunfan
Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los meses de marzo y abril.
España-30/04/2024
Durante los últimos meses, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido defendiendo a sus socios ante diferentes abusos y fraudes, y ha logrado numerosas resoluciones positivas a sus reclamaciones, solucionando así las problemáticas que planteaban los afectados.
Marcelo y Dentix
FACUA Madrid ha conseguido que el Juzgado de Primera Instancia número 17 de Madrid absuelva a Marcelo de seguir pagando un contrato de crédito vinculado a un tratamiento odonto
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