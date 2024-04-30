FACUA te asesora con… la compra de vehículos de segunda mano

En este nuevo artículo de la serie en la que FACUA-Consumidores en Acción quiere trasladar a los consumidores información que puede resultar de su interés a la hora de conocer sus derechos sobre diferentes productos y servicios, la asociación quiere tratar la compra de vehículos de segunda mano. Todos tenemos claro lo que es un vehículo de primera mano. Esto es, aquellos recién salidos de fábrica que nunca antes han sido utilizados por ningún otro usuario. También podemos tener más o menos claro las garantías que los cubren. Por un lado la garantía legal, que cubre los tres primeros años de forma obligatoria, y por otro lado la comercial, que la ofrece el vendedor y extiende la anterior por un periodo mayor, y con las

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