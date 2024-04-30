Institucional
Crónica consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de marzo y abril.
España-30/04/2024
Durante los meses de marzo y abril, las asociaciones y delegaciones territoriales de FACUA han seguido ejerciendo su actividad de defensa de los consumidores.
FACUA Madrid ha exigido una vez más al gobierno municipal del Ayuntamiento de Madrid a que gestione de forma directa los polideportivos de la ciudad. La asociación lleva más de una década criticando el continuo traspaso a empresas privadas en la gestión de las infraestructuras públicas, unido además a los tarifazos que se han ido produciendo en los precios de los s
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