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FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante marzo y abril.
España-30/04/2024
Durante los meses de marzo y abril, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido con su labor de defensa de los derechos de los consumidores, siguiendo con especial atención todo lo relacionado con la escalada de precios en sectores como la alimentación o la energía.
Así, la asociación ha reclamado al Gobierno que consolide la bajada del IVA en la electricidad de forma permanente, en lugar de la apuesta actual por una reducción temporal y supeditada al precio del megawatio hora. Aunque FACUA ha valorado de forma positiva la reducción del IVA de la elec
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