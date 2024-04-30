Vivienda y suministros
Vivienda digna para todos
La imposibilidad de acceder a una vivienda restringe otros derechos fundamentales, como el derecho a la dignidad personal, a la intimidad personal y familiar, la libertad y la seguridad, la salud, etc.
Por Olga Ruiz
España-30/04/2024
El derecho a una vivienda que garantice un nivel de vida adecuado y en unas condiciones de dignidad inherentes a la propia naturaleza humana se consagra en el artículo 47 de nuestro texto constitucional y en diversos instrumentos internacionales, firmados y ratificados por España, como la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25.1) o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 11.1).
No obstante, y pese al mandato constitucional y los compromisos internacionales ratificados por nuestro país, el acceso a una vivienda digna no está hoy garantizado. Mucho tiene que ver en esta situación el desarrollo de políticas que han favorecido la mercantilización de un bien tan esencial, d
Contenido exclusivo para socios plenos