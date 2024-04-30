Sake ink: “Si Miguel Ángel viviera en nuestra época pintaría murales”

Javier Castilla, conocido como Sake ink (Baena, 1991), es un artista multidisciplinar enfocado principalmente en el muralismo y el graffiti. En la actualidad, sus trabajos se definen en murales de gran formato en el espacio público, enfocados en una temática costumbrista, social y cultural. Más allá del impacto visual, sus obras tienen el objetivo de conmover, reflexionar y transmitir un mensaje a cada persona. Este muralista cordobés lleva años dejando su impronta y plasmando su arte en ciudades y países de medio mundo. El Quijote, uno de sus últimos murales, ha sido reconocido como uno de los mejores del mundo de 2023. En esta entrevista, Sake ink habla sobre sus inicios, hace un repaso a su trayectoria

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