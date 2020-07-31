Institucional
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de abril, mayo, junio y julio.
España-31/07/2020
Durante los meses de abril, mayo, junio y julio, las asociaciones y delegaciones territoriales de FACUA han seguido ejerciendo su actividad de defensa de los consumidores, especialmente marcada este periodo por el estado de alarma y la crisis sanitaria del Covid-19.
FACUA Madrid ha solicitado a la Comunidad que ofrezca transporte público gratuito a los trabajadores que han tenido que seguir desplazándose a sus puestos de trabajo durante el estado de alarma. Tras conocer que el Gobierno regional iba a ofrecer menús de becas comedor realizados por Telepizza y Rodilla, reclamó al Ejecutivo
Únete gratis para acceder a este contenido