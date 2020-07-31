Salud y alimentación
Un aire más puro tras el confinamiento
Los niveles de dióxido de nitrógeno, principal contaminante del aire y causante de cerca de 7.000 muertes prematuras al año en España, se han reducido en más de la mitad.
Por Ricardo Gamaza
España-31/07/2020
Más de dos meses de confinamiento a causa del Covid-19 han tenido efecto no sólo en la contención del virus, sino también en la mejora de la calidad del aire de las ciudades españolas. Así lo recoge un informe elaborado por Ecologistas en Acción que analiza los datos oficiales de dióxido de nitrógeno (NO2) recogidos en 129 estaciones de medición, repartidas entre las 26 principales ciudades del Estado español (todas las mayores de 150.000 habitantes con más de una estación), durante los meses de marzo y abril de 2020 y de los diez años anteriores. Presenta por tanto una foto fija de la calidad del aire urbano antes y después de la declaración del estado de alarma y las medidas de confinami
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