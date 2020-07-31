De la era PostCovid y el teletrabajo a la era de Minority Report

La pandemia del Covid-19 ha dejado una huella imborrable en todos nosotros y en nuestros derechos fundamentales. Derechos que obligatoriamente han de ser revisados en cuanto al sistema de garantías constitucionales por el abuso y desuso que con la excusa del confinamiento, se han visto seriamente mermados en cuanto a su exigibilidad. Y es que lo que hemos llamado en estos meses «teletrabajo», ni es teletrabajo ni se le acerca. Ha sido un batiburrillo de fórmulas insostenibles en donde ni se ha garantizado la formación del trabajador a la hora de manejarse con las distintas aplicaciones que se nos han autoimpuesto (Zoom y sus primas hermanas), la igualdad así como a la conciliación personal y laboral, o simplemente el mantenimiento de lo

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