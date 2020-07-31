Institucional
Cumplimos 200 números
Nacida en 1984, la revista 'Consumerismo' es una de las más antiguas publicaciones en español dedicadas a la defensa de los consumidores.
Por Rubén Sánchez
España-31/07/2020
Consumerismo cumple 200 números. Nacida en 1984 bajo la dirección del fundador de FACUA, Paco Sánchez Legrán, nuestra revista es una de las más antiguas publicaciones en español dedicadas a la defensa de los consumidores.
En 2016, tras treinta y dos años de andadura en papel, Consumerismo comenzó una nueva etapa online. Hoy, la revista acumula casi cuatro décadas de historia, a tu disposición en FACUA.org/consumerismo, desde donde puedes acceder a todos los números de la edición digital y a los 173 ejemplares de la histórica edición impresa, en formato PDF.
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