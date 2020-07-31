El apoyo de la Fundación FACUA al movimiento de consumidores latinoamericano

Durante el periodo 1996-2016, FACUA y la Fundacion FACUA realizaron su actividad de cooperacion internacional a través de ayudas económicas para proyectos que las distintas organizaciones latinomericanas nos presentaban y de toda esta actividad solidaria se elaboró un informe denominado La cooperación internacional en Facua y en la Fundacion FACUA, en el que se explicaron los 93 proyectos que se desarrollaron en los 18 paises siguientes: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, muchos de ellos con el apoyo de comunidades autónomas, ayuntamientos y otras instituciones españolas. Valoracion de los resultados y cambio de criterios

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