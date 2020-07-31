La protección de los consumidores y las cancelaciones de viajes combinados por Covid-19

La pandemia mundial por Covid-19 ha afectado no solo a la salud de la población, sino que ha tenido igualmente un efecto directo sobre los derechos e intereses económicos de los consumidores y en distintas áreas o sectores de actividad. En España, la contratación de paquetes de viajes, también llamados viajes combinados, se vio directamente afectada desde antes de la declaración del estado de alarma por el Gobierno el 14 de marzo de 2020. Desde finales del mes de febrero, el Ministerio de Sanidad trasladaba a la ciudadanía la recomendación de no viajar a China, Japón, Corea, Irán, Singapur y el norte de Italia por el coronavirus, salvo aquellos desplazamientos que fueran estrictamente necesarios. Posteriormente, el 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Unió

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