Las ventajas e inconvenientes de contratar a través de internet

La nueva realidad impuesta por el Covid-19 ha implicado un incremento de la adquisición de productos y servicios por los consumidores residentes en España a través de internet. Sin lugar a dudas, el acceso a la red y su utilización con fines comerciales ha experimentado un gran aumento entre los consumidores en los últimos años, por lo que no es de extrañar que las limitaciones de movimientos que se han vivido recientemente en España y que, lamentablemente, podrían volver a padecerse en un futuro cercano, han favorecido la contratación electrónica. La contratación fuera de un establecimiento mercantil, de un comercio físico, puede implicar toda una serie de ventajas para los consumidores. Desde la posibilidad de acceder a una mayor oferta y así poder tener más opciones a la hora

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