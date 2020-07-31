Mamíferas: El secreto mejor guardado del parto

“Para cambiar el mundo es necesario cambiar la forma de nacer”, explica Michel Odent, uno de los médicos obstetras que más ha investigado el parto en los seres humanos. Precisamente, uno de sus libros, El bebé es un mamífero, ha sido la principal inspiración de Mamíferas, una serie de documental dirigida por la periodista y asesora de lactancia Sandra D. Siachoque. “Han sido más de cinco años años de formación, investigación, entrevistas a expertos, a madres, padres… todo para desvelar cómo es el parto en los seres humanos”, explica la autora y directora del documental Mamíferas: El Part

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