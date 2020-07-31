Ojo con los ganchos de las eléctricas

«Cámbiate a Endesa y llévate hasta dos meses gratis de consumo de luz». Éste es uno de los numerosos ganchos que lanzan las compañías energéticas para captar clientes. Lamentablemente, les funcionan, porque la gran mayoría de usuarios no nos paramos a analizar qué hay detrás de cada oferta ni comparamos las tarifas que aplican las eléctricas en el mercado libre con el semirregulado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC). En la oferta de Endesa, para lograr los dos meses gratis hay que contratar tanto la luz como el gas y un servicio de reparaciones eléctricas con la compañía. Si sólo se contrata la electricidad, la oferta se reduce a un mes. Y lo que resulta gratis no es la factura, sino la parte relativa al consumo, esto es, los kilovatios hora (kWh) de ene

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