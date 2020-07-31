Institucional
FACUA, en Acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de abril, mayo, junio y julio.
España-31/07/2020
A lo largo de los meses de abril, mayo, junio y julio de 2020, FACUA-Consumidores en Acción ha continuado en su tarea de defensa de los derechos de los consumidores, con especial incidencia en las problemáticas relacionadas con la crisis que ha originado la pandemia del Covid-19.
Durante el estado de alarma, el Gobierno ha seguido aprobando distintas reivindicaciones de FACUA en defensa de los derechos de los consumidores. En concreto, ha aprobado una moratoria en el pago de los créditos al consumo y ha prohibido que se corten los suministros básicos -luz, agua y gas- a todas las familias.
La asociación ha lanzado varios simuladores para que los usuari
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