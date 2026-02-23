Compras y publicidad
Crónica consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de enero y febrero.
España-23/02/2026
Durante los meses de enero y febrero, las asociaciones y delegaciones territoriales de FACUA han seguido ejerciendo su actividad de defensa de los consumidores.
FACUA Madrid ha mostrado su rechazo a los ataques privatizadores del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y apoya a las plataformas en defensa de la universidad pública que están en contra de la implantación de la nueva Ley del Sistema Universitario de la Comunidad de Madrid (Lesuc).
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