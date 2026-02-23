La cooperación internacional de FACUA en los diversos continentes

Para FACUA y la Fundación FACUA siempre ha sido un compromiso firme contribuir, dentro de sus posibilidades, al movimiento de defensa de los consumidores de América Latina y el Caribe, colaborando con organizaciones de Perú, Chile, Argentina, Panamá, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Brasil, Bolivia, Cuba, Ecuador, Colombia, Venezuela, México y Uruguay. También ha colaborado con el Consejo Latinoamericano y Caribeño de Organizaciones de Consumidores-OCLAC y la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable de América Latina y el Caribe-FCCR, organización hermanada con la Fundación FACUA. Ese compromiso, sin embargo, no ha impedido que también hayamos colaborado y participado en actividades con organizaciones e inst

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