Iván Macías: «En el teatro musical, la música tiene que estar al servicio absoluto de la dramaturgia»

Iván Macías (Moguer, 1982) es compositor, director, pianista y productor artístico. La crítica especializada lo considera uno de los mejores músicos de su generación y uno de los más destacados compositores contemporáneos de Teatro Musical. Este onubense está detrás de las piezas que suenan en musicales como El Médico, Los Pilares de la Tierra, La historia interminable o El tiempo entre costuras. También ha compuesto la música para el drama musical Patria, un espectáculo basado en la novela de Fernando Aramburu, aún sin fecha de estreno. En esta entrevista, Macías habla sobre su estrecha vin

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