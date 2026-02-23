Salud y alimentación
ICE: Gestapo y camisas negras del siglo XXI
Si hay algo que ha causado repulsión en los últimos a cualquier demócrata es la actuación de ese grupo paramilitar que ha montado Donald Trump para reprimir a personas migrantes y críticos con su gobierno.
Por Miguel Ángel Serrano
Internacional-23/02/2026
Igual que Hitler llegó al poder a través de unas elecciones democráticas en 1930 tras haber publicado años antes Mein Kampf, en pleno siglo XXI están ascendiendo al poder dirigentes políticos que realizan públicamente sin tapujo alguno manifestaciones fascistas, racistas, machistas y homófobas y alegatos beligerantes.
Mientras que en el caso de Hitler años antes a ganar las elecciones plasmó en un libro su odio racial sobre el pueblo judío, su odio a los movimientos comunistas, la relación entre el pueblo judío y estos movimientos, y su intención de expandir militarmente Alemania, en el siglo XXI los discursos de odio de estos dirigentes no se difunden a través de un libro en pape
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