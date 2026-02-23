ICE: Gestapo y camisas negras del siglo XXI

Igual que Hitler llegó al poder a través de unas elecciones democráticas en 1930 tras haber publicado años antes Mein Kampf, en pleno siglo XXI están ascendiendo al poder dirigentes políticos que realizan públicamente sin tapujo alguno manifestaciones fascistas, racistas, machistas y homófobas y alegatos beligerantes. Mientras que en el caso de Hitler años antes a ganar las elecciones plasmó en un libro su odio racial sobre el pueblo judío, su odio a los movimientos comunistas, la relación entre el pueblo judío y estos movimientos, y su intención de expandir militarmente Alemania, en el siglo XXI los discursos de odio de estos dirigentes no se difunden a través de un libro en pape

Contenido exclusivo para socios plenos Hacerme socioIniciar sesión