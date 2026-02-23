FACUA te asesora sobre… tus derechos en caso de huelgas en trenes o aerolíneas

Es posible que en alguna ocasión hayas comprado un billete de avión o de tren y te hayas visto afectado por la convocatoria de una huelga de trabajadores del sector realizada para conseguir mejoras en sus derechos laborales. Aunque esta situación te puede provocar una molestia —e incluso impedirte realizar el viaje— las cancelaciones y retrasos provocados por estas circunstancias no anulan tus derechos como pasajeros, regulados todos ellos en las normativas europeas de cada uno de los sectores. Sin embargo, hay importantes diferencias entre uno y otro. En este nuevo artículo de «FACUA te asesora sobre…» queremos que conozcas cuáles son esas diferencias para que puedas exigir tus derechos.

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