El infierno de vivir rodeado de pisos turísticos

El descontrol del alquiler turístico se ha convertido en uno de los mayores problemas de consumo y convivencia en las grandes ciudades. Frente al discurso que presenta a esta actividad como una simple opción de alojamiento más económica, la realidad demuestra que, cuando se desarrolla sin límites ni control, puede acabar vulnerando derechos fundamentales de quienes solo quieren vivir con normalidad en su propia casa. En este sentido, la Sentencia nº261/2025, de 19 de junio, del Juzgado de Primera Instancia nº44 de Madrid, supone un importante respaldo judicial a las familias afectadas por los abusos del alquiler turístico. El fallo ordena el cierre de nueve pisos turísticos y condena a sus explotadores a indemnizar a una f

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