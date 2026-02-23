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FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de enero y febrero.
España-23/02/2026
Durante los meses de enero y febrero, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido con su labor de defensa de los derechos de los consumidores. En esta ocasión, ha querido recalcar la importancia de tener el apoyo de los consumidores para seguir adelante con este trabajo que realiza a diario la asociación.
Así, FACUA ha puesto en marcha la web FACUA.org/donaciones, donde cualquier usuario que quiera aportar su granito de arena a la organización mediante su apoyo económico. La asociación sufrió en 2025 el mayor recorte de su historia en las ayudas que el Ministerio de Consumo otorga, nada menos que el 29% Por eso, una ayuda, por pequeña que sea, resultará muy valiosa pa
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