Compras y publicidad

La defensa de la igualdad de la mujer desde una perspectiva consumerista

Desde sus inicios, la publicidad ha contribuido a reforzar el rol de la mujer como la madre entregada, la mujer cuidadora, limpiadora, cocinera, sufridora silenciosa, también la mujer profesional y perfecta.

Por Olga Ruiz
España-23/02/2026

La publicidad es un instrumento fundamental de nuestro modelo económico, un sistema capitalista y de economía de mercado, tanto desde la vertiente puramente económica como también desde la ideológica porque crea, transmite y mantiene sus valores. Por ello, a lo largo de la historia de la publicidad en España la imagen de la mujer ha sido utilizada como un objeto destinado a favorecer y promover el consumismo.

Desde sus inicios, la publicidad ha contribuido a reforzar determinados roles de género, roles que han pervivido y que siguen alimentándose en nuestros días. La mujer como objeto y reclamo sexual, la mujer como madre entregada, la mujer cuidadora, limpiadora, cocinera, sufridora silenciosa, también la mujer profesiona

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