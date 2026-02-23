Iñaki Gabilondo: «El PP tiene muy mal perder, les parece contra natura estar en la oposición»

Hablamos con Iñaki Gabilondo sobre los temas que marcan la conversación política y mediática en España: bulos y desinformación, el buen y mal periodismo, el auge de VOX o la postura del Partido Popular frente a la extrema derecha. Ahora que la información nos está llegando a todos por muchas más vías que antes, se le suma a la tele, a la radio y a la prensa escrita todas las redes sociales que tiene un ciudadano instalada en su móvil y no hay nadie que no tenga varias redes más allá de WhatsApp, Telegram… ¿Tú crees que estamos más informados que nunca o justo lo contrario? Estamos más embarullados que nunca. Estamos un poco aturdidos por toda la

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