Compras y publicidad
Nuestros socios triunfan
Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los últimos meses.
España-23/02/2026
Durante los meses de enero y febrero, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido defendiendo a sus socios ante diferentes abusos y fraudes, y ha logrado numerosas resoluciones positivas a sus reclamaciones, solucionando así las problemáticas que planteaban los afectados.
José María y Medasil Homes
Tras la reclamación de FACUA Madrid, la agencia inmobiliaria Medasil Homes ha abonado a José María los 657 euros que tuvo que pagar para
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