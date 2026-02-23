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Olga Rodríguez: «Trump quiere construir una ONU paralela a su medida, privatizada y que no rinda cuentas»
Hablamos con la periodista experta en información internacional y Derechos Humanos sobre el genocidio en Gaza, el conflicto con Irán y los Estados Unidos de Donald Trump.
Por Rubén Sánchez
Internacional-23/02/2026
Olga Rodríguez (León, 1975) es periodista, investigadora y escritora especializada en información internacional, Oriente Medio y Derechos Humanos. Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, ha trabajado en medios como Cadena SER, Cuatro, CNN+ y elDiario.es. Ha cubierto los principales conflictos de las últimas décadas ocurridos en Oriente Medio y el norte de África, además de haber desarrollado parte de su carrera en Estados Unidos.
A lo largo de su carrera ha recibido varios galardones por su trabajo periodístico. Entre ellos, el Premio Periodismo y Derechos Humanos de la Asociación Pro Derechos Humanos de España en 2015 y el Premio Enfoque de Periodismo por su trabajo en defensa d
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