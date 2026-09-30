Compras y publicidad

Crónica consumerista

Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de julio, agosto y septiembre.

España-30/09/2026

Durante los meses de julio, agosto y septiembre, las asociaciones y delegaciones territoriales de FACUA han seguido ejerciendo su actividad de defensa de los consumidores.

FACUA Euskadi se ha dirigido al Departamento de Educación del Gobierno Vasco para instarle a que garantice que todos los centros educativos públicos, privados y concertados de la comunidad cuentan con menús adaptados y que realice inspecciones para vigilar que se ofrecen de forma efectiva.

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