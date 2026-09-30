La creación de la Confederación Iberoamericana de Consumidores

Tras la crisis del Consejo Latinoamericano y Caribeño de Organizaciones de Consumidores-OCLAC, dado al bajo nivel de participación de las organizaciones y el desinterés en la mayoría de ellas, se ha producido su desaparición después del fracaso de una asamblea celebrada en junio. Para tomar las decisiones oportunas sobre su continuidad o disolución, se celebró una última asamblea el 13 de agosto, en la que democráticamente se acordó que “el modelo de organización del consignado en sus estatutos resulta inviable en la actualidad y en adelante ya no se aplicará más”, aunque mantendrá el chat que utilizaba el OCLAC como una vía para mantener relaciones de las organizaciones que lo deseen. Esta situación que se ha pro

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