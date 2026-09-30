Europa se arrodilló ante Volkswagen

El escándalo del «dieselgate» destapó a finales de en 2015 uno de los mayores fraudes de la historia automovilística y también un indignante doble rasero en la protección de los consumidores a uno y otro lado del Atlántico. Los gobiernos europeos terminaron plegándose a una marca que fue creada en 1937 por el Frente Alemán del Trabajo, una organización sindical alemana auspiciada por el nazismo, y con una enorme influencia económica y política. En 2017, y tras saltar a la luz pública a finales de 2015 el escándalo del fraude de la manipulación de emisiones contaminantes en sus vehículos diésel, Volkswagen fue condenada en EEUU a pagar más de 25.000 millones de dólares en multas e indemnizaciones directas a lo

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