¿Es que nadie piensa en los niños?

Recientemente, dos países occidentales han aprobados normativas para limitar el acceso de menores de edad a las redes sociales. Nos referimos a Australia y Francia. En el caso de Australia, las prohibiciones de acceso a estas plataformas se han dirigido a los menores de 16 años. Mientras que en el caso de Francia, el legislador ha puesto el tope en los menores de 15 años. Según se informa en distintos medios de comunicación, en Australia se ha optado por delegar la responsabilidad de controlar el acceso de los menores de 16 años en las propias plataformas de las redes sociales, quienes tendrán que establecer medidas razonables para impedir que estos menores puedan crear perfiles. De momento, las redes sociales afectadas so

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