David Pastor Vico: «TikTok ha prostituido todo lo que tiene que ver con el estoicismo»

David Pastor Vico (Bélgica, 1976) es un filósofo, escritor y divulgador especializado en ética de la comunicación. En esta entrevista examina la preocupante simplificación del debate público y el auge de los discursos de odio alimentados por la desinformación, la infoxicación y la banalización del conocimiento. A partir de su perspectiva analítica, Vico reflexiona sobre la pérdida del diálogo vecinal y cómo el vacío de la madurez social permite que calen soluciones fáciles ante escenarios sociopolíticos complejos. El autor de Filosofía para desconfiados profundiza en los mecanismos que guían el voto por reacción en las sociedades actuales y la influencia de las corrientes más extr

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