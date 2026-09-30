La reduflación: el timo de la estampita del S.XXI

Las estafas, los fraudes y los engaños han existido y seguramente seguirán existiendo mientras que el ser humano siga habitando este mundo. En el siglo XX se popularizó el tocomocho y el timo de la estampita. Con el paso del tiempo, los cacos se han profesionalizado hasta el extremo de que algunos de ellos visten de traje y corbata o tienen empresas cotizando en el IBEX 35. Quizás haya exagerado un poco con el símil. Aunque en la esencia, no veo tantas diferencias entre los timos que se cometían hace un siglo con las prácticas abusivas que se cometen hoy en día. Actualmente, en pleno S. XXI, también nos la intentan colar prácticamente a diario, aunque ahora con técnicas más sutiles, men

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